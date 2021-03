Felipe Melo comemora a tríplice coroa pelo Palmeiras: "A gente entra de vez para a história"

publicidade

O volante e capitão Felipe Melo, do Palmeiras, afirmou neste domingo que o elenco atual do clube entrou de vez para a história. Após vencer o Grêmio no Allianz Parque por 2 a 0, a equipe garantiu a Copa do Brasil e fechou a temporada com três taças. Anteriormente, o clube alviverde também havia vencido em agosto o Campeonato Paulista e em janeiro a Copa Libertadores.

"É um título importante, que nos coloca de vez na história do clube. É uma tríplice coroa, incluindo uma Libertadores", disse o jogador. Felipe Melo teve a honra de erguer essas três taças como capitão. Na Libertadores, o ato comemorativo foi dividido com o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez. Os dois se juntaram para receber o troféu após a vitória sobre o Santos, no Maracanã.

A tríplice coroa é um feito raro no futebol brasileiro. Entre os casos mais famosos, estão o do Flamengo. Em 2019, o time carioca garantiu o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. No futebol paulista, o Palmeiras levou três taças em 1993 com a combinação entre o Estadual, o Rio-São Paulo e o Brasileirão. O São Paulo também foi campeão três vezes em 2005: Paulista, Libertadores e Mundial.

Felipe Melo relembrou ainda que nesta temporada, precisou se recuperar de uma fratura no tornozelo sofrida em novembro. "Estou colhendo aquilo que plantei durante muitas dores. Quero dedicar esse título para a minha família", afirmou o veterano. No clube desde 2017, o volante tem pelo Palmeiras um outro título conquistado em 2018, com o Campeonato Brasileiro.

