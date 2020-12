FGF confirma começo do Gauchão 2021 quatro dias após término do Brasileirão 2020

publicidade

Com novo formato, o Gauchão 2021 começará no dia 28 de fevereiro, quatro dias após o término do Brasileirão 2020 e da atual temporada, que terá sua última rodada disputada no dia 24 do mesmo mês em função da paralisação pela Covid-19. A confirmação do calendário foi feita no Congresso Técnico realizado nesta segunda-feira, na Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em que participaram os dirigentes dos clubes.

A final do torneio está prevista para o dia 23 de maio. Os times que chegarem até a decisão terão, ao todo, 15 partidas.

A primeira fase será disputada em turno único e no formato todos contra todos num grupo com 12 equipes. Os quatro melhores se classificam para as semi-finais, que terão jogos ida e volta. Os finalistas também se enfrentam no formato ida e volta para decidir o campeão.

A primeira rodada da competição terá os seguintes confrontos:

Inter x Juventude

Caxias x Grêmio

São Luiz x Ypiranga

Novo Hamburgo x Pelotas

Esportivo x São José

Brasil x Aimoré