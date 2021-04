FGF confirma datas da 10ª rodada e de jogo atrasado do Gauchão

publicidade

A Federação Gaúcha de Futebol confirmou as datas dos jogos da 10ª rodada do Gauchão e do jogo atrasado da 1ª rodada. As datas foram confirmadas pela FGF nesta quinta-feira, e obedecem às determinações do distanciamento do governo do Estado, sendo realizados sempre após às 20h.

Não há rodada do Estadual neste fim de semana. Sendo assim, o Inter enfrenta o Aimoré, na quarta-feira, 14, às 21h30min.

Já o jogo atrasado do Grêmio contra o Caxias, válido ainda pela 1ª rodada do Estadual, acontece na sexta-feira, às 20h, no Estádio Centenário. No domingo, no mesmo horário, enfrenta o Novo Hamburgo, na Arena.

Com isso, o Grêmio enfrentará uma maratona, com um jogo a cada dois dias. Enfrenta o Del Valle na quarta, na Arena, o Caxias na Serra na sexta-feira, e o Novo Hamburgo, novamente em casa, no domingo.

Veja abaixo as datas da 10ª rodada:

Quarta-feira, 14

Aimoré x Inter - 21h30min

Sexta-feira, 16

Caxias x Grêmio - 20h (jogo atrasado da 1ª rodada)

Domingo, 18

Grêmio x Novo Hamburgo - 20h

Brasil x São Luiz - 20h

Segunda-feira, 19

Esportivo x Juventude - 20h

São José x Pelotas - 20h

Terça-feira, 20

Caxias x Ypiranga - 20h