FGF confirma Gre-Nal no sábado às 22h15min na Arena

publicidade

O clássico Gre-Nal válido pela 9ª rodada do Gauchão 2021 teve sua data confirmada nesta segunda-feira. A partida ocorrerá neste sábado, dia 3 de março, às 22h15min, na Arena, conforme nova tabela divulgada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

De acordo com a FGF, o horário não usual foi escolhido excepcionalmente e a emissora alterou a grade de programação da TV aberta. A definição atende ao governo do Estado na tentativa de que as pessoas fiquem em casa e não aglomerem na pandemia de Covid-19.

Com a determinação de que as partidas sejam realizadas após às 20h para evitar aglomerações, a entidade vem divulgando horários de jogos sempre na semana dos confrontos.

Além do Gre-Nal, outras partidas também tiveram seus horários confirmados para o final de semana. No domingo, às 20h jogam Brasil de Pelotas contra Pelotas e São José e São luiz.

Na segunda-feira, às 20h, Caxias e Juventude se enfrentam no Centenário. Aimoré e Novo Hamburgo medem forças no mesmo horário. No dia 9, na sexta-feira, Esportivo desafia o Ypiranga encerrando a rodada.

Veja Também