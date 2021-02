FGF confirma jogos à noite na primeira rodada do Gauchão

publicidade

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, na noite desta sexta-feira, a nova tabela da primeira rodada do Gauchão 2021, que se inicia neste sábado. Após reunião com o governo do Rio Grande do Sul, a entidade alterou o horário de três partidas para o período da noite. Diante da gravidade da pandemia, o Executivo estadual solicitou que os jogos ocorram somente após as 20h, quando estão valendo às restrições para as atividades no RS.

A única exceção será o confronto entre São Luiz e Ypiranga, que ocorrerá às 15h30min, em um estádio neutro. O governo acatou o pedido pois a Arena União Frederiquense não tem iluminação artificial e também por não se tratar de clubes que representam a cidade. Em 2020, o São Luiz perdeu dois mandos de campo pelo STJD.

Com a nova tabela, as partidas entre Novo Hamburgo e Pelotas e Esportivo e São José, ocorrerão às 20h, e o confronto entre Brasil de Pelotas e Aimoré, será realizado às 22h do sábado.

Na segunda-feira, às 20h, no estádio Beira-Rio, Inter e Juventude se enfrentam. A partida entre Caxias e Grêmio ainda não tem data confirmada. O Tricolor disputará a final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, às 21h, deste domingo.

Tabela

Sábado

15h30 -São Luiz x Ypiranga, na Arena União Frederiquense

20h -Novo Hamburgo x Pelotas, no Estádio do Vale

20h - Esportivo x São José, na Montanha dos Vinhedos

22h - Brasil de Pelotas x Aimoré, no Bento Freitas

Segunda-feira

20h - Internacional x Juventude, no Beira-Rio