FGF confirma jogos da semifinal do Gauchão para 16h e 19h no domingo

publicidade

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou, nesta sexta-feira, a data, o horário e os locais das partidas da semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Os dois jogos serão realizados no próximo domingo. O primeiro a entrar em campo é o Inter, às 16h, que recebe o Esportivo no estádio Beira-Rio. Já o Grêmio joga às 19h contra o Novo Hamburgo, na Arena.

As duas partidas não terão presenças das torcidas, seguindo o protocolo sanitário aprovado pelo governo estadual.

O mando de campo será das equipes de Porto Alegre, devido aos times terem concluído a fase classificatória na primeira posição de seus respectivos grupos. Os vencedores dos confrontos se enfrentarão na final do returno.

Mais cedo, o prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou a liberação da Arena do Grêmio e do estádio Beira-Rio, do Inter, para os jogos de domingo das semifinais do Gauchão. O chefe do Executivo explicou os motivos de ter mantido a proibição até esta sexta-feira e, novamente, destacou a importância da população não entender a medida como uma liberação geral das restrições na Capital.