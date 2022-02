Fifa confirma exclusão da Rússia da Copa do Mundo do Catar

publicidade

A Fifa confirmou nesta segunda-feira a exclusão da Rússia da Copa do Mundo de 2022 e de todas as demais competições oficiais, depois da recomendação feita pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) às federações e aos organizadores de competições para que não contem com a participação de atletas ou dirigentes do país e de Belarus.

A medida leva em conta não só as seleções masculinas e femininas da Rússia, como também todos clubes de futebol do país. Além disso, a punição foi decidida em conjunto com a Uefa, logo, equipes como o Spartak Moscou, por exemplo, que disputa a Liga Europa, também estão suspensas de todos os torneios oficiais organizados tanto pela entidade europeia, como pela Fifa.

Mais cedo, o COI emitiu a recomendação às federações e aos organizadores de eventos, alegando que o objetivo é "proteger a integridade das competições esportivas mundiais e a segurança de todos os participantes".

No domingo, a Fifa já havia divulgado uma série de medidas contra a Rússia, diante da invasão da Ucrânia, entre elas, que não seja disputada nenhuma partida ou torneio no território nacional, além do veto à bandeira e ao hino do país. Com isso, a seleção só poderia jogar com o nome da federação, União de Futebol da Rússia, atuando como mandante em campo neutro e com portões fechados.