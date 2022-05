Fifa confirma realização de jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias

publicidade

A Fifa confirmou nesta segunda-feira que o jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 deverá ser realizado, depois que sua Comissão de Apelação rejeitou o recurso apresentado por ambos os países.

A partida, programada inicialmente para 5 de setembro do ano passado em São Paulo, foi paralisada depois da intervenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para retirar quatro jogadores argentinos que descumpriram os protocolos contra a Covid-19.

A Fifa decidiu em fevereiro que o jogo deveria ser remarcado e puniu os jogadores argentinos envolvidos na confusão com dois jogos de suspensão.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Associação do Futebol Argentino (AFA), que foram multadas por diversas infrações, apresentaram recursos contra estas sanções. "A Comissão de Apelação confirmou que o jogo terá que ser realizado. Além disso, mantém a multa de 50 mil francos suíços (R$ 257 mil) imposta a ambas as federações por causa da suspensão", anunciou a Fifa nesta segunda-feira em um comunicado.

No entanto, a Fifa diminuiu a multa imposta à CBF de 550 mil francos suíços para 250 mil (R$ 1,2 milhão) "como consequência das infrações em matéria de ordem pública e segurança", e a da AFA de 250 mil francos para 100 mil "por ter descumprido suas obrigações relativas aos preparativos e à participação no jogo".

A suspensão do jogo não impediu Brasil e Argentina de se classificarem para a Copa do Mundo do Catar, antes mesmo da decisão da Comissão da Fifa. Sendo assim, a partida não colocará nada em jogo do ponto de vista classificatório: o Brasil será o primeiro das Eliminatórias e a Argentina será a segunda.