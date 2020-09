Fifa e Conmebol decidem manter Eliminatórias Sul-Americanas em outubro

publicidade

Fifa e Conmebol se reuniram nesta terça-feira por videoconferência e decidiram manter em outubro o início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A decisão foi tomada pelos dirigentes mesmo com as incertezas em relação às medidas sanitárias e às condições de logística das viagens dos jogadores que atuam fora do continente.

A Conmebol comunicou que as datas das primeiras rodadas - 8 e 13 de outubro - foram ratificadas no encontro, e afirmou que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, "expressou o desejo de que todas as seleções cheguem às Eliminatórias em igualdade de condições".

Pressionada pelas associações nacionais que são membros da Conmebol, a Fifa disse que fará cumprir os regulamentos que obrigam os clubes a liberar os jogadores para as partidas de suas respectivas seleções.

No entanto, a entidade máxima do futebol não informou como será a logística que vai assegurar os deslocamentos dos atletas da Europa e outros continentes para a América do Sul. O grande problema é a exigência do período de quarentena por parte dos países em que moram vários jogadores.

Em nota, a Conmebol informou que haverá outra reunião nesta quinta-feira para definir mais detalhes sobre o assunto.

A seleção brasileira faz sua estreia nas Eliminatórias contra a Bolívia, em jogo marcado para o dia 9 de outubro. A partida seria disputada na Arena Pernambuco, mas foi transferida para a Neo Química Arena, casa do Corinthians. Na sequência, no dia 13, o Brasil encara o Peru, fora de casa. Não haverá torcida nos estádios.