Fifa investiga "acesso indevido' do chef 'Salt Bae" à Taça da Copa do Mundo

A Fifa está tomando "ações internas apropriadas" para lidar com as violações de protocolo da Copa do Mundo causadas por um chef famoso ao segurar o troféu de ouro no campo. Ao menos, é o que declarou a entidade máxima do futebol nesta quinta-feira.

O chef, que é conhecido como 'Salt Bae' e é visto regularmente na companhia do presidente da Fifa, Gianni Infantino, se misturou aos jogadores da Argentina e posou para fotos após a vitória contra França no épico jogo de domingo no Catar.

A Fifa descreve a taça como um "ícone inestimável" que "só pode ser tocado e segurado por um grupo seleto de pessoas, que incluí ex-vencedores da Copa do Mundo e chefes de estado".

"Após uma revisão, a Fifa está entendendo como alguns indivíduos ganharam acesso indevido ao campo após a cerimônia de encerramento no Lusail Stadium em 18 de dezembro", afirmou o órgão. "As medidas internas apropriadas serão tomadas."

O chef, que tem um restaurante em Doha, foi um convidado regular da Fifa, tendo acesso VIP ao longo da Copa do Mundo e postando diversas fotos e vídeos em suas redes sociais.

Após a vitória da Argentina na disputa de pênalti, 'Salt Bae' foi filmado chamando a atenção e agarrando o braço do capitão Lionel Messi. O jogador de futebol parecia irritado no vídeo, mas posou para uma foto que foi postada pelo chef em seu Instagram.