Fifa proíbe Olympique de Marselha de contratar durante um ano por transferência de Pape Gueye

O Olympique de Marselha (OM) foi punido pela Fifa, e não poderá fazer contratações durante um ano, devido à aquisição do meio-campista senegalês Pape Gueye, conforme apurou a AFP de uma fonte próxima, confirmando informações do jornal L'Equipe.

O Marselha pode recorrer desta decisão da Fifa. O procedimento foi aberto pelo inglês Watford, com quem Gueye tinha contrato antes de assinar com o clube francês da Ligue 1.

Além disso, o OM foi multado em "pouco mais de dois milhões de euros (US$ 2,28 milhões)", segundo a mesma fonte. Já o jogador foi suspenso por quatro meses de todas as competições oficiais, tanto pelo Olympique de Marselha quanto pela seleção de Senegal.

Na sexta-feira, ele não pôde jogar com sua seleção na Copa Africana das Nações contra Guiné (0-0). Gueye havia assinado um pré-contrato com o Watford que ele rompeu de forma unilateral para assinar com o OM.

Tanto o jogador quanto o Olympique de Marselha podem recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte.