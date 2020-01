Filha de Kobe Bryant está entre as vítimas da queda de helicóptero

publicidade

Horas depois do acidente que vitimou a lenda do basquete norte-americano Kobe Bryant, as autoridades da Califórnia confirmaram que a filha dele, Gianna, de 13 anos, também está entre as vítimas fatais da queda do helicóptero. Além deles, outras três pessoas perderam a vida no incidente.

De acordo com informações iniciais, o helicóptero, fabricado em 1991, pegou fogo antes de cair em Calabasas, próximo a Los Angeles. O acidente ocorreu pouco antes das 10h pelo horário local (15h em Brasília). Havia bastante neblina no momento do acidente, que ainda não teve suas causas definidas.

Além de Gianna, Bryant tinha outras três filhas.