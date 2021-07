Final da Euro

publicidade

A final da Eurocopa colocará frente a frente neste domingo Inglaterra e Itália, no mítico Estádio de Wembley, em Londres. Os ingleses fazem sua primeira final no torneio, enquanto os italianos estão em busca do bicampeonato – o primeiro título foi em 1968, quando sediou a fase final da competição e chegou à decisão graças à sorte.

A competição foi criada em 1960 e, até 1976, apenas quatro seleções disputavam a fase final. A partir de 1980, o número de participantes subiu para oito e, em 1996, aumentou para 16. Desde 2016, são 24 seleções participando da Eurocopa. A Rússia, então União Soviética, ganhou a competição inaugural em 1960. A Alemanha triunfou por três vezes, 1972, 1980 e 1996, assim como a Espanha, em 1964, 2008 e 2012. A França ganhou o torneio em 1984 e 2000. Com uma conquista estão Itália, República Tcheca, que ganhou como Tchecoslováquia (1976), Holanda (1988), Dinamarca (1992), Grécia (2004) e Portugal (2016).

A Inglaterra levou tempo para começar a figurar no cenário futebolístico. Reconhecidos como os inventores do esporte, os ingleses só foram disputar uma Copa do Mundo em 1950, perdendo para a precária seleção dos Estados Unidos. E acabaram sendo eliminados de forma vergonhosa na primeira fase. Em 1966, organizaram e conquistaram seu primeiro e único título, a Copa do Mundo, ao baterem a Alemanha por 4 a 2, em Wembley.

A Inglaterra estreou na Eurocopa em 1968, sediada na Itália, caindo nas semifinais para a então Iugoslávia. Depois, voltaria em 1980, novamente organizada pelos italianos, sendo eliminada na primeira fase. Sua terceira participação seria em 1988, na Alemanha, novamente fora na primeira fase. Em 1992, teria o mesmo destino no torneio realizado na Suécia. Seu melhor desempenho na Eurocopa até a atual edição foi em 1996, quando sediou a competição. A seleção parou nas semifinais, em eliminação traumática nos pênaltis, diante da Alemanha (a cobrança errada partiu dos pés de Gareth Southgate, que é o atual treinador da Inglaterra), que viria a ganhar o troféu ao bater a República Tcheca por 2 a 1, graças a um gol na morte súbita, de Oliver Bierhoff.

Agora, os súditos da Rainha Elizabeth II sonham com o título inédito e em seu território, como foi a conquista da Copa do Mundo há 55 anos. E, detalhe, em 1966 a soberana estava no trono havia 13 anos. Ela completou, em 2021, 68 anos no cargo.

Do lado da Itália, a seleção se reergueu depois de vários anos apenas como figurante. Para uma equipe tetracampeã do mundo, foi um fiasco ficar de fora da Copa de 2018. Então, o técnico Roberto Mancini preparou uma reformulação e a Squadra Azzurra chega para a decisão deste domingo com uma invencibilidade de 33 jogos (27 vitórias e 6 empates desde 2018). E buscando o segundo título da Eurocopa. O outro aconteceu em 1968, quando o país sediou a fase final do torneio. Naquele ano, a Itália estreava na competição, que tinha sua fase final disputada apenas por quatro seleções. Naquela edição, a competição deixava de ser chamada de Copa das Nações da Europa e passava a ser denominada de Campeonato Europeu. Ou, simplesmente, Eurocopa.

O torneio começava direto nas semifinais e a Itália pegou a União Soviética no Estádio San Paolo (hoje rebatizado Diego Maradona), em Nápoles. Após o empate em 0 a 0 nos 90 minutos e na prorrogação, como ainda não existia decisão por pênaltis, a vaga para a final foi decidida no, acreditem, cara ou coroa. Os capitães italiano Giacinto Facchetti e soviético Albert Shesternyov, juntamente com o árbitro alemão Kurt Tschenscher, participaram da decisão. A Itália foi para a final contra a Iugoslávia. E foram necessários dois jogos no Estádio Olímpico, de Roma, para sair o campeão. No primeiro, empate em 1 a 1, em 8 de junho. Dois dias depois, os italianos venceram por 2 a 0, com gols de Riva e Anastaci. A conquista apagou o histórico de decepções que a torcida vinha acumulando com a Nazionale havia três décadas, desde o bicampeonato mundial em 1934 e 1938, na época do governo fascista de Benito Mussolini.

A Squadra Azzurra nunca mais levantou o troféu da Eurocopa. Foi vice-campeã duas vezes: para a França em 2000 e para a Espanha em 2012, a quem eliminou na semifinal deste ano. Agora, a equipe quer fazer as pazes com a fortuna, derrotando a Inglaterra neste domingo, em Londres.