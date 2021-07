Flamengo anuncia a demissão do técnico Rogério Ceni

publicidade

O Flamengo anunciou a saída do técnico Rogério Ceni do comando do time na madrugada deste sábado. Já bastante criticado pela torcida, o treinador campeão brasileiro de 2020 não resistiu à derrota para o Atlético-MG na última quarta-feira. No domingo, contra a Chapecoense, o rubro-negro será comandado por Maurício Souza.

Ex-comandante do Grêmio, Renato Portaluppi é um dos principais nomes cotados para assumir o posto de técnico na Gávea. Com 12 pontos, o Flamengo é o 11º colocado no Brasileirão e está nas oitavas de final da Copa Libertadores.