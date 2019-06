Flamengo anuncia português Jorge Jesus como novo técnico do clube

publicidade

O Flamengo anunciou oficialmente neste sábado o português Jorge Jesus como novo técnico do clube. A informação foi divulgada pelas redes sociais do clube carioca. O treinador chega em meados de junho à Gávea e assinará um contrato de um ano com o rubro-negro.

Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. Em acordo selado com o presidente Rodolfo Landim, o treinador chega em meados de junho ao clube e assina contrato de um ano. Seja bem-vindo! 🇵🇹🤝 #CRF pic.twitter.com/Fq9sd6Vke1 — Flamengo (@Flamengo) June 1, 2019



Ontem, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, negou, em entrevista coletiva, que o clube estivesse contactando qualquer treinador antes do pedido de demissão do agora ex-comandante Abel Braga. O técnico pediu demissão na última quarta-feira alegando que foi "traído" pelos dirigentes.

As supostas tratativas com o português Jorge Jesus, anunciado hoje, também só teriam começado, segundo Braz, após a saída de Abel. "Não teve nenhuma tratativa com ele até o dia em que o Abel pediu demissão. Não tenho muito o que falar", afirmou Braz, que disse esperar que o assunto ligado ao ex-técnico seja superado o quanto antes.

"(Abel) Não é o primeiro, não é o único e não será o último a sair do clube magoado com a diretoria. A gente respeita o profissional que foi, só que é vida que segue e não vou mais falar sobre esse assunto. Depois de hoje, esse assunto Abel é página virada", afirmou Braz.