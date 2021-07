Flamengo anuncia Renato Portaluppi como novo técnico

publicidade

Após comunicar a demissão de Rogério Ceni na madrugada deste sábado, o Flamengo agiu rápido e anunciou Renato Portaluppi como novo técnico. Profissional estava desempregado desde a sua saída do Grêmio

Com isso, Renato realiza um sonho antigo de trabalhar no Ninho do Urubu. Em outras oportunidades, o treinador tinha sido procurado, mas estava trabalhando no Grêmio e por isso não teve chances de assumir.

No Flamengo, terá a tarefa de recuperar o Rubro-Negro que está fazendo uma campanha modesta para a qualidade do elenco. Atualmente, a equipe carioca está na 12ª colocação, com quatro vitórias e quatro derrotas.