Flamengo empata com o Fortaleza e cai para o terceiro lugar no Brasileirão

publicidade

Em um jogo pouco empolgante tecnicamente, Fortaleza e Flamengo não saíram do 0 a 0 na Arena Castelão, neste sábado, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou o reencontro do técnico Rogério Ceni, hoje no clube carioca, com a equipe cearense, pela qual conquistou quatro títulos.

O resultado custou a vice-liderança para o Flamengo que, com 49 pontos, foi ultrapassado pelo Atlético-MG nos critérios de desempate. O Fortaleza, agora com 31, fica por ora na 14ª colocação, mas pode perder postos até o fim da rodada.

Em campo, o lance mais curioso ocorreu no fim do primeiro tempo. Em pênalti para o Flamengo, Pedro escorregou e acabou tocando com os dois pés na bola, que, apesar de ter entrado, não valeu como gol.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Fluminense, em 6 de janeiro. O Fortaleza vai a Recife enfrentar o Sport em duelo decisivo para evitar a zona de rebaixamento.