Flamengo perde para o São Paulo, mas garante o octacampeonato com ajuda do Corinthians

Depedendo só de si para ser campeão, o Flamengo perdeu para o São Paulo, por 2 a 1, no estádio Morumbi, mas garantiu o octacampeonato brasileiro com o tropeço do Inter, no Estádio Beira-Rio, que ficou no 0 a 0 com o Corinthians, na última rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira. Com isso, o time comandado por Rogério Ceni garantiu o bicampeonato consecutivo - no sufoco.

Controlando o jogo, o Rubro-Negro sofreu o gol na primeira finalização paulista no jogo. Aos 45 minutos, Luciano cobrou falta com perfeição na entrada da área. Na volta do intervalo, Bruno Henrique empatou aos seis minutos e o time carioca deu impressão que poderia deslanchar.

No entanto, aos 13 minutos, Pablo se aproveitou de falha do goleiro Hugo Moura. O arqueiro tentou lança e entregou nos pés de Daniel Alves, que entregou para o atacante empurrar para o fundo das redes. A partir daí, os donos da casa controloram o jogo e os jogadores do Flamengo se voltaram para o Beira-Rio, onde o Corinthians não perdeu para o Inter.

