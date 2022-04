Flamengo sai atrás, mas busca empate contra o Atlético-GO

publicidade

Depois de uma semana conturbada, com protestos da torcida na porta do Ninho do Urubu e clima tenso, o Flamengo estreou no Brasileirão 2022 na noite deste sábado com empate fora de casa. O time foi a Goiânia, saiu atrás do placar contra o Atlético-GO, mas buscou a igualdade no fim. Wellington Rato fez para o Dragão, e Bruno Henrique empatou, aos 38' do segundo tempo.

O jogo

A situação que já era de pressão para o Flamengo antes mesmo da bola rolar, por pouco não ficou ainda pior dois minutos depois do apito inicial. Em sua primeira investida, o Atlético-GO marcou, mas Shaylon o impedimento que iniciou a jogada, foi marcado.

Após o susto, o Flamengo tomou o controle da partida. Arrascaeta dava o toque de classe no meio de campo e chegou a criar algumas situações de gol. Tanto que, aos 22', o Fla quase marcou em jogada do seu trio ofensivo. Gabigol tocou de primeira para Arrascaeta, que tentou o cruzamento, mas parou na zaga. Na sobra, Bruno Henrique chutou por cima do travessão.

No fim do 1º tempo, o Dragão colocou fogo no jogo. Aos 39’, Jorginho deixou Willian Arão no chão e bateu firme, da meia-lua, no canto esquerdo de Hugo que se esticou para defender. Depois, aos 48’, Marlon Freitas, quase sem ângulo, bateu firme e exigiu reflexo do goleiro flamenguista, que fechou as pernas e desviou para escanteio garantindo o 0 a 0 parcial.

Segundo tempo

A etapa final começou corrida para ambos os lados, já com o Flamengo buscando abrir o placar com pressão. Logo no primeiro minuto, Matheuzinho levou perigo à defesa do Atlético-GO finalizando para fora, após sobra de bola. Aos 3 minutos o Dragão respondeu com Shaylon com chute cruzado, que passou raspando no pé de Wellington Rato.

A partir dos 16’ a partida diminuiu o ritmo, com uma sequência de chutes travados e erros de passes, com o Fla tendo dificuldade em pressionar o adversário. Aos 24’ Mengão voltou a assustar a defesa do Dragão em cobrança de falta de Andreas Pereira, em que David Luiz quase escorou para o gol.

Mas aos 29’, em uma falha na defesa do lado esquerdo, o Flamengo levou o gol. Jorginho encontrou ótimo passe para o lateral Dudu, que chegou com espaço para cruzar para Wellington Rato. O atacante finalizou de esquerda no contrapé de Hugo, sem chance de defesa para o goleiro.

O Mengão pressionou no fim e conseguiu o empate. Aos 38', Arrascaeta cobrou escanteio na entrada da pequena área e Bruno Henrique se antecipou para cabecear. A bola ainda bateu no travessão, na trave e entrou: 1 a 1.

O time comandado por Paulo Sousa foi para cima. Aos 42', Pedro recebeu dentro da área, girou e bateu forte, mas a bola explodiu no travessão após desvio salvador do goleiro Luan Polli.

Aos 49' foi a vez do Atlético parar na trave. Léo Pereira puxou contra-ataque pela esquerda e tocou por cobertura na saída de Hugo Souza, mas a bola bateu na trave e não entrou.

Apesar dos 7 minutos de acréscimo, o placar seguiu igual até o apito final do árbitro.

De olho nos argentinos

O Mengão vira a chave mais uma vez e volta a pensar na Libertadores. Na terça-feira, pela 2ª rodada da fase de grupos, o horário da Gávea faz sua primeira partida em casa o Talleres (Argentina), às 21h30, no Maracanã. Pelo Brasileirão, só joga no domingo que vem, dia 17, contra o São Paulo, novamente em casa.

Também na próxima terça e no mesmo horário, o Atlético-GO entrará em campo pela Sul-Americana. O tempo que estreou vai a LDU (Equador) por 4 a 0 em casa, até a Argentina para medir força com o Defensa y Justicia pela 2ª rodada. Pelo Brasileirão, o Dragão pega o RB Bragantino, no interior paulista, domingo que vem.