Flamengo vence Sport e mantém perseguição ao Inter

Com ótima atuação no primeiro tempo, o Flamengo retomou a vice-liderança e a condição de maior perseguidor ao Inter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, com gols de Gabriel, Bruno Henrique e Pedro, derrotou o Sport por 3 a 0, na Ilha do Retiro, pela 33.ª rodada.

O Flamengo, assim, chegou aos 61 pontos, ultrapassando o Atlético-MG, com 60, e ficando a quatro do Inter. E voltará a jogar na quinta-feira, quando vai enfrentar o Vasco em clássico no Maracanã. O Sport, por sua vez, permanece com 35 pontos, em 16.º lugar, e só à frente do Fortaleza, que abre a zona de rebaixamento, pelos critérios de desempate. Seu próximo compromisso será na sexta, no Engenhão, diante do Botafogo.

A partida teve dois tempos bem distintos. Avassalador, lembrando os melhores momentos da vitória sobre o Grêmio, quando anotou 3 gols em 9 minutos, o Flamengo dominou amplamente o Sport no primeiro. Gerson ditava o ritmo, iniciando a construção das jogadas do time, que acuou a equipe pernambucana. Marcou duas vezes e só não fez mais porque falhou muito nas finalizações, especialmente com Gabigol.

Na etapa final, não chegou a ter a sua vitória ameaçada, mas não repetiu a intensidade inicial. Sorte que o Sport é um dos piores times da competição e pouco deu trabalho a Diego Alves, que lesionou logo na sua volta ao time, e a Hugo Souza, embora tenha sido mais presente no campo de ataque. Ainda assim, o Flamengo marcou no fim com Pedro.