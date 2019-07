Fluminense anuncia contratação de Muriel para o gol

publicidade

O Fluminense anunciou oficialmente, na noite desta sexta-feira, a contratação do goleiro Muriel, que estava no Belenenses, da primeira divisão do futebol português. Irmão de Alisson, o ex-jogador do Inter assinou contrato de três anos e meio com o time carioca.

Por meio de curta nota publicada em seu site, o clube das Laranjeiras também informou que a apresentação do atleta como reforço ocorrerá na próxima semana, quando o elenco tricolor terá mais sete dias para se preparar para o duelo diante do Ceará, no dia 15 de julho, às 20h, no Maracanã, pelo fechamento da décima rodada do Brasileirão.

Muriel chegará ao Fluminense inicialmente como opção de banco na equipe comandada por Fernando Diniz. A sua presença servirá para preencher o espaço aberto pela ausência de Rodolfo, flagrado em exame antidoping por suspeita de uso de cocaína. Neste período de busca por um jogador para o lugar do atleta, a diretoria tricolor chegou a tentar a contratação de Walter, do Corinthians, mas não teve sucesso.

Nascido em Novo Hamburgo, Muriel foi formado como jogador pelo Inter e se profissionalizou pelo clube em 2007. Disputou 200 partidas com a camisa colorada e, no período em que pertencia à equipe gaúcha, também defendeu por empréstimo o Caxias, a Portuguesa e o Bahia, este último em 2016. No ano seguinte, ele se transferiu para o Belenenses, com o qual participou de 52 jogos.