Fluminense leva virada do Bragantino, mas vai às oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense não jogou bem e foi derrotado por 2 a 1 de virada para o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira. O resultado, porém, foi suficiente para confirmar seu lugar nas oitavas de final da Copa do Brasil, já que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, no Rio de Janeiro. O time tricolor oscilou em Bragança Paulista, sofreu pressão do rival, relaxou depois de abrir o placar, mas no fim conseguiu avançar no torneio pois no placar agregado venceu por 3 a 2.

Aos 39 anos, Nenê não tem mais a explosão de antes, mas não perdeu a técnica e a qualidade no arremate. Foi do experiente meio-campista o gol do Fluminense na partida. Ele saiu em linda cobrança de falta que tocou na trave esquerda antes de entrar.

O Bragantino pressionou bastante, foi valente, lutou muito, e cresceu a partir da entrada de Jan Hurtado na etapa final. O atacante venezuelano marcou os dois gols da virada da equipe e foi o protagonista do jogo. Mas não foi o suficiente para a classificação.

O sorteio da CBF vai definir o próximo adversário do Fluminense na Copa do Brasil. Os dois times voltam a se enfrentar no domingo, às 20h30, desta vez pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

