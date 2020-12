Fluminense só empata com o Bragantino em casa e perde chance de entrar no G4

publicidade

Em uma partida sem muitas emoções, o Fluminense falhou na tentativa de ascender ao G4 do Campeonato Brasileiro. Atrapalhado pelos vários desfalques, a maior parte por causa de um surto de coronavírus no elenco, não saiu do 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, em partida válida pela 23.ª rodada e disputada no Maracanã.

O Fluminense, assim, chegou aos 36 pontos, na oitava posição, sendo que teria assumido o quarto lugar caso tivesse triunfado. Já o Bragantino, que vinha de duas vitórias, está com 27 pontos, na 15.ª posição.

A equipe do interior paulista, diante de um rival cheio de reservas, até dominou as ações, mas parou em boas defesas do goleiro reserva Marcos Felipe. Já o Fluminense pouco criou, mesmo com Odair Hellmann tendo mudado todo o seu ataque durante a etapa final, incluindo duas mexidas no intervalo, quando sacou o experiente Nenê, que esteve apagado nos 45 minutos iniciais.

Com os vários desfalques, o treinador, inclusive, apostou em vários jovens formados em Xerém, como Calegari, André, Martinelli e Marcos Paulo sendo titulares. O calor no Rio também deixou a partida mais lenta, com a arbitragem fazendo paradas para hidratação nos dois tempos, mesmo com o confronto sendo realizado à noite.

Os times voltarão a jogar no sábado, pela 24.ª rodada do Brasileirão. O Fluminense receberá o Athletico-PR, no Maracanã, enquanto o Bragantino vai visitar o Coritiba, no Couto Pereira.