Fluminense vence Corinthians com Germán Cano decisivo

publicidade

O Corinthians está fora da briga pelo título do Brasileirão. Nesta quarta-feira, perdeu para o Fluminense, por 2 a 0 na Neo Química Arena. Com 57 pontos, o Timão perdeu o quarto lugar para o Tricolor Carioca, que tem 58, mas continua na zona de classificação direta para a Copa Libertadores.

O Corinthians teve de fazer uma substituição com um minuto de jogo. Gustavo Mosquito torceu o joelho ao ser derrubado em uma disputa por Calegari e teve de ser substituído por Ramiro. Com isso, o Corinthians perdeu as jogadas em velocidade pelo lado direito. O time ainda tentava se reorganizar quando o Fluminense fez o primeiro gol. Arias cobrou um escanteio, a bola desviou em Fagner e sobrou para Cano, na pequena área, marcar seu 19º gol no Brasileirão.

Veja Também

Depois disso, o jogo passou a mostrar o Corinthians jogando mais adiantado, marcando a saída de bola do Fluminense - que como preconiza Fernando Diniz é à base de toques curtos de bola -, enquanto o time carioca procurava atrair o adversário em busca de espaços para tentar surpreender com lançamentos longos.

O jogo ficou equilibrado, mas a partir dos 33 minutos, quando Corinthians perdeu outro jogador por contusão - Renato Augusto teve um problema muscular e foi substituído por Giuliano -, o time ficou instável e o Fluminense passou a dominar. Criou duas boas chances, sem conseguir aumentar. O time da casa aceitou passivamente o toque de bola tricolor, e por isso foi castigado com a derrota parcial.

Na segunda etapa, o jogo não mudou muito nos primeiros 20 minutos. A diferença para a etapa inicial foram algumas confusões: entre Cássio e Cano, entre Vera e Samuel Xavier. E Fagner, como de hábito, fez algumas faltas pesadas.

O Fluminense tocava bem a bola, passava a maior parte do tempo no campo do Corinthians, um time apático em campo, e acabou chegando ao segundo gol. Um golaço. Calegari cruzou da esquerda, a bola atravessou a área e o argentino, do outro lado, emendou de primeira, cruzado, batendo Cássio.

O Corinthians pareceu desanimar, e o Fluminense controlou o jogo. Ainda assim, o time alvinegro teve grande chance com o garoto Giovane, mas Fábio evitou o gol com grande defesa.