Fora de casa, São José empata com o Volta Redonda na Série C

Jogando fora de casa, o São José empatou em 2 a 2 com o Volta Redonda e se manteve no G4 do grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Maradona e Luiz Eduardo marcaram para o São José, em partida realizada no Raulino de Oliveira, na tarde deste domingo.

O São José abriu o placar com Maradona. Ainda no primeiro tempo, o Volta Redonda empatou, com gol marcado por Heitor. Já na segunda etapa, o Zequinha de novo chegou a estar na frente, com Luiz Eduardo. Três minutos depois, no entanto, Wandinho marcou e fechou o placar em 2 a 2 no Raulino de Oliveira.

Com o resultado, o São José se manteve na terceira colocação do Grupo B da competição, com 14 pontos somados. Já o Volta Redonda é o sétimo, com 10 pontos ganhos. Na próxima rodada, o São José volta a campo em casa, em jogo válido pela 10ª rodada da competição. No sábado, 29 de junho, a equipe recebe o Tombense, no Passo D'Areia, às 16h. Já o Volta Redonda encara o Atlético-AC, no domingo, às 19h, fora de casa.