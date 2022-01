Fora dos planos, goleiro Vanderlei treinará separado no Vasco, ao lado de Castan

publicidade

O Vasco se reapresentou nesta segunda-feira para a temporada 2022 anunciando que mais um medalhão está fora dos planos. O goleiro Vanderlei foi notificado que treinará separado do elenco até achar um novo clube. Terá a seu lado o zagueiro Leandro Castan, que também não permanecerá e já havia antecipado o adeus.

"O goleiro Vanderlei e o zagueiro Leandro Castan não estão no planejamento da comissão técnica para a temporada de 2022. Os atletas treinarão em horário alternativo a partir da próxima quarta-feira no CT Moacyr Barbosa", informou o Vasco em comunicado. Os jogadores negociam uma rescisão com a diretoria.

O clube anunciou que também não tem interesse no atacante Tiago Reis, no lateral Carlos Tenório, nos meias Lucas Santos e Caio Lopes e nos atacantes João Pedro e Daniel Amorim. Antes, já haviam se despedido o artilheiro Cano, Ricardo Graça, Walber, Ernando, Zeca, Rómulo, Andrey, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá e Morato.

O técnico Zé Ricardo iniciará os trabalhos no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, com somente 19 dos 23 jogadores relacionados. Recém-contratado, o zagueiro Luís Cangá permanece no Equador, em isolamento após contrair a covid-19. Também contaminado, o meia Galarza cumpre quarentena no Paraguai. Já Sarrafiore e Weverton estão em reta final de recuperação de lesões e, por enquanto, trabalhando separadamente.

Nos primeiros dois dias de trabalho, os jogadores serão divididos em grupos e passarão por avaliações clínicas, físicas e fisiológicas. Zé Ricardo pode ganhar o reforço de Raniel, ex-Santos. O atacante finaliza os trâmites para assinar com o clube até o fim do ano.