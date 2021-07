Fortaleza goleia América-MG e segue na briga pelo G-4 do Brasileirão

publicidade

Com atuação perfeita e superioridade do início ao fim, o Fortaleza garantiu mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, recebeu o América-MG na Arena Castelão, pela décima rodada, e goleou por 4 a 0, com gols de David, duas vezes, Éderson e Igor Torres.

Com o resultado, o Fortaleza chegou a 18 pontos e se mantém forte na briga pelo G-4. Já o América vê a sequência de quatro jogos sem perder acabar, ficando com nove pontos, perto da zona de rebaixamento.

O grande destaque do jogo foi David, que marcou dois gols e ainda deu uma assistência. Desde 2020 no Fortaleza, o atacante já soma 29 partidas na temporada e 11 gols, sendo quatro só neste Brasileirão.

O América foi para o jogo com clara proposta de marcação e contra-ataque rápido. Até que conseguiu no começo encaixar a estratégia ao acionar Ribamar na esquerda. Ele chutou cruzado e exigiu boa defesa do goleiro.

Mas, aos poucos, o Fortaleza adiantou o time e passou a dominar as ações ofensivas ao mesmo tempo que anulava os contra-ataques do América. Criou diversas chances com David, Felipe e Éderson. No final, Yago Pikachu levou ainda mais perigo ao acertar a trave em chute colocado da entrada da área.

Aos 46 minutos, o Fortaleza conseguiu o objetivo e abriu o placar. David girou bonito dentro da área e tocou para Éderson, que chutou forte e no canto para marcar.

A superioridade do time cearense continuou no segundo tempo. Aos 10, o Fortaleza ampliou o placar. Éderson aproveitou sobra, invadiu a área pela direita e tocou para o meio, devolvendo o presente para David, que não desperdiçou.

Aos 17, Yago Pikachu foi acionado na direita, com muita liberdade, e chutou de fora da área. A bola passou por todo mundo e David apareceu na segunda trave apenas para completar. Mostrou oportunismo.

Com o América sem reação, bastou o Fortaleza valorizar a posse de bola e manter a concentração para confirmar o resultado. Mesmo com a boa vantagem, o time cearense ainda buscou o quarto gol aos 37. Igor Torres, que entrou seis minutos antes, recebeu cruzamento e cabeceou firme, entre dois marcadores, para marcar.

O primeiro a voltar a campo pela 11.ª rodada é o América, que faz o clássico com o Atlético-MG, no sábado, às 19h, no Independência, em Belo Horizonte (MG). No domingo, às 20h30, o Fortaleza recebe o Corinthians na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).