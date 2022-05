Fortaleza vence o Colo-Colo no Chile e avança às oitavas da Libertadores

publicidade

O sonho do Fortaleza na Libertadores segue vivo. Nesta quarta-feira, o Tricolor venceu o Colo-Colo por 4 a 3, no Chile e garantiu a 2ª colocação do Grupo F, se classificando para as oitavas de final da principal competição do continente.

O time cearense, que precisava apenas de um empate em confronto direto com o time chileno, conseguiu um resultado bem melhor do que isso, chegando aos 10 pontos, atrás apenas do River Plate, que, com a incrível goleada por 8 a 0 nesta quarta, sobre o Alianza Lima, fechou a fase de grupos com 16.

A vitória do Fortaleza começou a ser construída logo no começo, com gols de Silvio Romero e Moisés. Ainda no primeiro tempo, Ceballos, contra, colocou os chilenos no jogo. Porém, na segunda etapa, com um a mais, os brasileiros fizeram mais dois: Moisés mais uma vez deixou o seu e Yago Pikachu fez o quarto. Pavez e Gil diminuíram e deram números finais ao jogo. Com a derrota, o Colo-Colo agora disputará a Copa Sul-Americana.

