Frank Lampard é novo técnico do Chelsea

O retorno do filho pródigo: cinco anos depois de deixar o clube como jogador, Frank Lampard retorna ao Chelsea como técnico, em substituição ao italiano Maurizio Sarri, que trocou o futebol inglês pela Juventus de Turim. "Frank Lampard volta para casa!", anunciou o clube no Twitter, ao lado de uma foto que mostra o momento em que o ex-jogador assina o contrato, que confirma o retorno de um dos maiores ídolos da história do Chelsea.

HE’S HOME! 🙌



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 4, 2019



Lampard, 41 anos, assinou contrato de três temporadas com o Chelsea, clube que defendeu por 13 anos. Ele é o maior artilheiro da história do time, com 211 gols. O novo técnico do Chelsea foi autorizado na segunda-feira pelo Derby County, clube da segunda divisão inglesa que treinava, a não comparecer à reapresentação para a próxima temporada, com o objetivo de finalizar as negociações com o Chelsea.



Na semana passada, Lampard recebeu permissão para negociar com os "Blues", onde conquistou 13 títulos como jogador em 13 temporadas, incluindo a Liga dos Campeões em 2012. "Estou imensamente orgulhoso de retornar ao Chelsea como treinador", afirmou Lampard em um comunicado do clube. "Todo mundo conhece o meu amor por este clube e a história que compartilhamos, mas o meu único foco é o trabalho e preparar o time para a próxima temporada". "Estou aqui para trabalhar duro, trazer mais sucesso ao clube e mal posso esperar para começar", completou.