Gabigol é punido pelo STJD e fica fora do jogo contra o Grêmio

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu, nesta sexta-feira, o atacante do Flamengo Gabriel Barbosa, o Gabigol, com dois jogos de suspensão. O motivo foi a expulsão na derrota para o Inter, por 4 a 0, pela 15° rodada do Brasileirão. O jogador teria ironizado a decisão do árbitro e chamado o futebol brasileiro de "várzea".

O fato aconteceu aos 17 minutos da etapa complementar. Gabigol recebeu o segundo cartão amarelo por bater palmas, diversas vezes, em direção ao árbitro. Enquanto deixava o campo de jogo, o atacante rubro-negro ainda disse: “isso é uma piada! Por isso que o futebol brasileiro é essa várzea!”, palavras que foram ouvidas pelo árbitro assistente, que relatou em súmula.

A procuradoria enquadrou Gabigol duas vezes no artigo 258, §2º,II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva; §2º,inciso II, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões.

Com a decisão, o atacante está fora da partida contra o Grêmio, neste domingo, às 20h30min, no Maracanã. Ao Flamengo, cabe recorrer da decisão para contar com o jogador por meio de um efeito suspensivo.