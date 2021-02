Gabigol provoca Thiago Galhardo: "Não foi campeão e nem artilheiro"

publicidade

Depois do título brasileiro do Flamengo, o atacante Gabriel Barbosa provocou Thiago Galhardo, do Inter, em live nas redes sociais. "Alô Galhardo, tem que respeitar garoto. Não foi artilheiro e nem foi campeão", disse o jogador flamenguista, em clima de brincadeira, após a confirmação da conquista do octacampeonato rubro-negro. A "resposta" ao atleta colorado veio depois de um vídeo, após o Gre-Nal, em que Galhardo zoa com o "cheirinho" em uma live depois do Inter quebrar o jejum de clássicos sem vencer e abrir vantagem na liderança do nacional. Na ocasião, o atacante negou que fosse uma provocação aos cariocas.

Nesta noite, o Flamengo perdeu para o São Paulo, por 2 a 1, no Morumbi, mas viu o Corinthians segurar o Inter, no Beira-Rio e "ajudar" a equipe. Assim como o atacante do Inter, Gabriel não foi artilheiro do campeonato, mas foi importantíssimo para o bicampeonato consecutivo do Flamengo. Sua série de gols nas reta decisiva do Brasileirão acabou sendo determinante para a taça. Flamengo vinha de seis resultados positivos.

Em todos eles, com a chancela de Gabriel. Foram seis gols, além de duas assistências no 4 a 2 para o Grêmio. Fechou sua sequência de bolas na rede definindo o triunfo na "decisão" antecipada diante do Inter.

"O Brasil é vermelho e preto mais uma vez", comemorou um dos heróis do time carioca. "Só temos a agradecer a Deus por mais um título, para o grupo, nossa família e a nação".

Veja Também