Goiás vence, afunda o Coritiba e fica próximo de deixar zona de rebaixamento

publicidade

O Goiás ressurgiu de vez no Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino deu grande passo para sair da zona de rebaixamento ao derrotar o Coritiba por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, pela 28ª rodada. De quebra, deixou o clube paranaense ainda mais perto do descenso.

Vivendo seu melhor momento na competição, o Goiás chegou aos 28 pontos, na 18ª colocação, apenas a dois do Bahia, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Coritiba está na lanterna, com apenas 21.

A nova diretoria do Goiás tomou posse e foi logo quitando os salários atrasados de jogadores e funcionários. A iniciativa refletiu dentro de campo. O que se viu foi um time aguerrido, dividindo todas as bolas e sendo eficaz no ataque. Após cobrança de escanteio de Shaylon, a bola ficou viva dentro da área. Fábio Sanches precisou tentar duas vezes para empurrar no fundo das redes.

O gol abateu o Coritiba, que não conseguiu se inflamar nem com a presença do novo treinador. Gustavo Morínigo, ex-Olímpia, estava no Couto Pereira e certamente não gostou do que viu. Apático, o time paranaense ainda sofreu o segundo. Rafael Moura tabelou com Vinícius e tocou na saída de Wilson para fazer 2 a 0.

E o resultado só não foi mais devastador por causa de Wilson. O goleiro fez uma defesa à queima-roupa de Vinícius, após cruzamento de Shaylon. O goleiro é um dos poucos destaques da equipe na temporada.

No segundo tempo, o Coritiba acordou e diminuiu aos 13 minutos. Neilton cobrou falta para dentro da área, a bola ficou viva para Robson. O atacante encheu o pé para recolocar o time paranaense no jogo. O segundo quase saiu na sequência. Ricardo Oliveira recebeu em boa posição e chutou para defesa de Tadeu.

O jogo se transformou em ataque contra a defesa. O Coritiba partiu para cima e jogou o Goiás para o seu campo de defesa. O time esmeraldino se fechou e acabou anulando os espaços do adversário, que bateu, mas não conseguiu fazer a infiltração e acabou sendo derrotado nesta quarta-feira.

Na próxima rodada, o Coritiba fará clássico com o Athletico-PR no sábado, às 19h, no Couto Pereira. No domingo, às 18h15, o Goiás visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre.