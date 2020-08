Goleiro espanhol Iker Casillas anuncia aposentadoria

publicidade

O goleiro espanhol Iker Casillas anunciou nesta terça-feira que está deixando o futebol, após mais um ano sem jogar devido a um ataque cardíaco que sofreu em maio do ano passado.

"Hoje é, ao mesmo tempo, um dos dias mais importantes e ao mesmo tempo mais difíceis da minha vida esportiva: chegou a hora de dizer adeus", anunciou Casillas num comunicado nas redes sociais. "Minha jornada no mundo do futebol começou há 30 anos, foi uma jornada longa e, como toda jornada, teve bons momentos, alegrias, mas também tristezas. Nesses momentos da minha vida e com perspectiva, posso dizer sem lugar para dúvida que valeu a pena", acrescentou o goleiro que estava no clube português Porto.

No sábado passado, Casillas ergueu a Copa de Portugal com o Porto, em seu último ato como jogador, apesar de não ter participado da partida. "Hoje é um dia difícil, mas não um dia triste, considero-me sortudo por ter chegado tão longe, como cheguei, por ter conseguido tudo o que consegui, por tudo isso ... estou feliz", escreveu o ex-goleiro que defendeu o Real Madrid e e seleção da Espanha.

Casillas também agradeceu aos clubes por onde passou, seus companheiros de equipe e também seus adversários, bem como, acima de tudo, sua família. "O importante é o caminho que você percorre e as pessoas que o acompanham, não o destino que o leva, porque que com trabalho e esforço, isso chega e creio que posso dizer, sem hesitar, que esse foi o caminho e o destino dos sonhos", acrescentou.

"Tenho claro que não é um ponto final, a jornada não termina aqui. Isso continuará e certamente nos encontraremos novamente em breve", concluiu o espanhol, que publicou sua mensagem com uma foto sua de costas, segurando as luvas de goleiro em uma das mãos.

Casillas encerra uma longa e bem-sucedida carreira, na qual conquistou três ligas dos campeões com o Real Madrid (2000, 2002, 2014), além da Copa do Mundo de 2010 e duas Eurocopas (2008 e 2012) com a seleção espanhola.