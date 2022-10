Gonzalo Higuaín, ex-Real Madrid, anuncia sua aposentadoria do futebol

publicidade

O argentino Gonzalo Higuaín, atacante do Inter Miami, anunciou nesta segunda-feira sua aposentadoria do futebol aos 34 anos, depois de uma brilhante carreira em clubes como River Plate, Real Madrid e Juventus e na seleção albiceleste.

"Chegou o dia de me despedir do futebol. Uma profissão que me deu tanto, na qual me sinto privilegiado por tê-la vivido, com seus bons e não tão bons momentos", disse Higuain emocionado durante uma entrevista coletiva em Miami.

"Pipita" Higuaín destacou que "é hora de dizer 'chega', é hora de curtir minha família", depois de uma carreira que incluiu outros grandes clubes internacionais como Chelsea, Milan, Napoli. "A decisão de deixar o futebol profissional foi tomada há três ou quatro meses, comuniquei ao clube. Chegamos a um acordo, não foi de um dia para o outro. Já vinha trabalhando nisso há anos", revelou o atacante, que marcou 31 gols pela seleção argentina e mais de 300 no total.

"Pipita" estreou aos 17 anos no River Plate, de Buenos Aires, e depois foi para o Real Madrid, onde marcou 107 gols entre 2006 e 2013, além de disputar três Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018). O centroavante foi criticado e duramente atacado nas redes sociais por falhar em partidas importantes da seleção argentina.

"Cinco segundos atrás de um computador arruínam as pessoas", disse ele ao ser questionado sobre as perguntas sobre sua participação na Albiceleste.

