publicidade

A notícia ruim para o torcedor é que a crise chegou para valer na Arena.

A boa é qe o Grêmio é um dos únicos (senão o único) clubes do país no azul, com as finanças organizadas e as contas em dia, virtude inegável da gestão Romildo Bolzan Jr.

Porque crise no futebol em time endividado significa que a Segundona está chamando.