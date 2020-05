Grêmio e Inter anunciam retomada dos treinos na tarde desta segunda-feira

publicidade

No final da manhã desta segunda-feira, Inter e Grêmio divulgaram nota revelando que retomaram os treinamentos no período da tarde. O Colorado volta as atividades às 14h e o Tricolor às 15h30min.

Nos comunicados, bastante semelhantes, como aquele aquele que revelou o cancelamento dos treinos, os clubes afirmam que cumprirão todos os "protocolos estabelecidos pelas autoridades". A dupla não revelou como serão realizadas as atividades e se limitaram a dizer quando ocorrerão. O Inter terá os trabalhos no turno da manhã e o Grêmio em dois turnos.

Ambos os treinamentos serão “fechados para público geral e imprensa”. Como Porto Alegre está com a bandeira laranja do Modelo de Distanciamento Controlado do governo do Rio Grande do Sul, as atividades terão que ser realizadas de forma individual com os atletas.