Grêmio e Inter são denunciados no STJD por descumprirem protocolos da Covid-19 no Brasileirão

publicidade

Grêmio e Inter foram denunciados nessa quinta-feira pela CBF junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por descumprirem protocolos relacionados ao combate à Covid-19 no Campeonato Brasileiro. As infrações da dupla Gre-Nal incluem não obediência ao distanciamento no banco de reservas e troca de camisetas. No total, a procuradoria da corte recebeu 36 queixas envolvendo diversos times.

De acordo com o STJD, o Grêmio cometeu infrações em três jogos. Diante do Sport, os atletas suplentes não teriam utilizado máscaras de proteção de forma adequada, além de não respeitar o distanciamento mínimo no local. Já contra o Bahia, em jogo realizado no estádio de Pituaçu, houve troca de camisetas no final do confronto.

No duelo entre Grêmio e Fortaleza, realizado na Arena, houve novo desrespeito ao distanciamento mínimo no banco de reservas, além de trocas de camisetas entre os jogadores.

No caso do Inter, duas partidas em particular foram citadas pela CBF: contra Palmeiras, no Allianz Parque, e diante do Ceará, no Beira-Rio. Nas duas ocasiões houve trocas de camisetas no final das partidas, ato proibido e que consta no artigo 9, item D, da Diretriz Técnica Operacional do protocolo contra a Covid-19.