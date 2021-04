Grêmio pega o Brasiliense e o Inter enfrenta o Vitória na terceira fase da Copa do Brasil

publicidade

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta sexta-feira à tarde os jogos da terceira fase da Copa do Brasil. O Grêmio irá enfrentar o Brasiliense, do Distrito Federal, e o Inter pegará o Vitória, da Bahia. Os mandos de campo serão sorteados na sequência e as datas e horários serão conhecidos posteriormente.

A partir desta fase, 12 times passarão a disputar a competição, são eles os oito classificados para a Libertadores, o nono colocado do Brasileirão e os campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde.

Os 16 melhores do ranking da CBF foram colocados no pote 1. No pote 2, estavam os clubes que têm ranqueamento abaixo da 16ª colocação. O sorteio da terceira fase não definiu o chaveamento para a sequência da competição. Na quarta fase, quando restarem apenas 16 clubes, haverá novo sorteio para definição dos confrontos.

•• Confira os jogos

• Santos x Cianorte-PR

• Bahia x Vila Nova-GO

• Palmeiras x CRB-AL

• São Paulo x 4 de Julho-PI

• Fluminense x RB Bragantino

• Ceará x Fortaleza

• Grêmio x Brasiliense

• América-MG x Criciúma

• Athletico-PR x Avaí

• Atlético-MG x Remo

• Corinthians x Atlético-GO

• Inter x Vitória

• Cruzeiro x Juazeirense

• Chapecoense x ABC-RN

• Flamengo x Coritiba

• Vasco x Boavista

Veja Também