Última rodada de teste para Covid-19 no Grêmio tem apenas resultados negativos

O Grêmio anunciou na manhã desta quarta-feira que a rodada de exames RT-PCR para Covid-19 realizada ontem teve apenas resultados negativos. Desta forma, o time não terá desfalques por motivo de afastamento médico para o Gre-Nal desta noite. Um total de 75 pessoas, entre jogadores, comissão e colaboradores do Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, foram submetidos as testagens.

Os testes foram determinados pela FGF para manter o controle sanitário e dar sequência ao Campeonato Gaúcho de forma segura. Iniciado no mês de maio, o protocolo tem sido aplicado de forma rígida pelo Departamento Médico tricolor. A cada sessão de treinamento, os jogadores são submetidos a verificação da temperatura e encaminhados a uma área individual onde calçam as chuteiras. Até a liberação para as atividades com contado, o elenco trabalhou dividido em grupos, cumprindo treinos de forma individual e respeitando o distanciamento social.