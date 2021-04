Alexandre Mendes lamenta gols perdidos pelo Grêmio e defende rápida virada de página

publicidade

O auxiliar Alexandre Mendes reconheceu a superioridade do Independiente del Valle, nesta quarta-feira, na derrota por 2 a 1, que marcou a eliminação do Grêmio na Libertadores. Na avaliação do técnico, o Tricolor fez um bom primeiro tempo, perdeu inúmeros oportunidades e, ao sofrer o empate no final, se desestabilizou psicologicamente.

"Tivemos um primeiro tempo muito bom, com chances claras de gol, que se tivéssemos feitos, a conversa aqui seria outra. Perder sempre é ruim, independente da situação. Nossa estratégia montada surpreendeu o Del Valle na primeira etapa, confiamos na nossa zaga e tivemos chances claras de gol. O gol aos 47 do segundo tempo abalou a equipe psicologicamente a equipe. A partir da expulsão existiu uma perda de concentração, nos desorganizamos, demos oportunidade e espaços".

A superioridade no segundo tempo dos equatorianos, depois da vantagem numérica, fez com que o goleiro Brenno se destacasse e evitasse resultado ainda pior. Mendes garante que a comissão sabe que tem coisas erradas e trabalhará para corrigr. "Mudanças sempre tem que ter. De acordo com o adversário, mudamos taticamente. Ninguém tem lugar cativo numa equipe de futebol. Vai jogar quem está melhor. As mudanças ocorrem de uma maneira natural. Seja ela técnica ou tática".

Com a eliminação, o Tricolor volta para a Copa Sul-Americana, que não disputa desde 2012. O auxiliar admite que os jogadores sentiram a derrota no vestiário, mas pede uma rápida virada de página. "A gente espera que os jogadores sintam, mas virem a página o mais rápido possível. Temos competições importantes pela frente. Foco no Gauchão e na Sul-Americana. Hoje, possivelmente, os jogadores estão combalidos, sentindo. A partir de amanha, precisamos virar a página".

