Alexandre Mendes: "Renato trabalhou superioridade numérica no meio para confundir Cruzeiro"

publicidade

A tática e o mental foram protagonistas de um grande jogo do Grêmio, na goleada sobre o Cruzeiro neste domingo. Esta foi a análise do auxiliar técnico tricolor, Alexandre Mendes. "O Renato trabalhou a superioridade numérica do Grêmio para confundir Cruzeiro", destacou.

Ele descreveu como foi o trabalho desde a derrota para o Santos, na semana passada. "Independente de resultado, ganha ou perde, sempre há conversa na reapresentação. O mais importante foi a mudança de postura, que se manifestou no resultado", ponderou.

Um Tricolor "aritmético" acabou gerando o famoso nó tático, conforme descreveu o auxiliar. "A gente sempre pensa que a maioria dos jogos se ganha no meio-campo. Como o Cruzeiro tem uma transição ofensiva muito forte, com jogadores de velocidade, fizemos o contrário de outras partidas e buscamos um aumento numérico no meio para confundir a marcação deles", detalhou. "Você cria dúvida em setores e termina ganhando a partida."

Ele também exaltou a transformação da marcação em criação, pela qualidade dos volantes gremistas, Pepê, Villasanti e Carballo. "O futebol é matemático, superioridade numérica é matemática, pelo lado ou centro do campo", afirmou. "O Pepê pela qualidade e inteligência juntou com outros dois caras, todos defensivos, mas com inteligência e capacidade. Daí temos cinco caras ali para controlar o meio, se acrescentar os laterais", frisou.

A participação de Suárez, então, completou a receita para a vitória. "A aproximação do Suárez com os laterais facilitou bastante. Mas o meio também deu o suporte que ele precisa para mostrar seu melhor, senão ele fica isolado à frente."

Veja Também