Alexandre Mendes se despede do Grêmio: "Ciclo vitorioso e cheio de glórias"

O auxiliar técnico de Renato Portaluppi, Alexandre Mendes, se despediu do Grêmio na noite desta quinta-feira. O treinador agradeceu a oportunidade de viver o clube e avaliou a passagem da comissão técnica como "ciclo vitorioso e cheio de glórias".

Em postagem em sua rede social, agradeceu ao presidente, aos diretores e aos funcionários do clube. E encerrou afirmando que, onde quer que esteja", estará na torcida pelo clube.

O trabalho da comissão técnica de Renato Portaluppi resultou em seis títulos desde 2016, em um trabalho de mais de quatro anos. Com Renato e Alexandre Mendes, o Tricolor venceu a Copa do Brasil em 2016, a Libertadores em 2017 e a Recopa em 2018, além do tricampeonato estadual entre 2018 e 2020.

Foi Alexandre quem comandou o Grêmio na última partida da comissão técnica. Renato Portaluppi, diagnosticado com Covid-19, esteve fora das últimas partidas, incluindo a derrota por 2 a 1 para o Del Valle, que tirou o Grêmio da Libertadores.

Já sem Renato, o Grêmio enfrenta o Caxias nesta sexta-feira, às 20h. A partida, válida por jogo atrasado da primeira rodada do Gauchão, acontece no Estádio Centenário.

