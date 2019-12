Alheio ao drama, Grêmio promete empenho contra o Cruzeiro

publicidade

As atenções do futebol brasileiro estarão voltadas para a Arena do Grêmio na noite desta quinta-feira. Não que seja um jogo importante para o Tricolor – que já confirmou a vaga direta na fase de grupos da Libertadores –, mas o duelo com o Cruzeiro, a partir das 19h15min, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, será decisivo para o rebaixamento ou não do time mineiro à Série B.

CORREIO DO POVO TRANSMITE A PARTIDA MINUTO A MINUTO A PARTIR DAS 19h15min

Com a vitória do Corinthians sobre o Ceará, nesta quarta-feira, no Castelão, o Cruzeiro não pode mais cair nesta rodada. Já se derrotar o Grêmio, deixa a zona de rebaixamento e passa a depender apenas de suas próprias forças na rodada derradeira, domingo.

O Grêmio afirma estar alheio à situação do adversário. Os jogadores, durante a semana, falaram em terminar o campeonato na melhor posição possível e garantir uma boa premiação para o clube. Está será a última partida dos titulares no Brasileirão. A partir de amanhã, o Grêmio irá antecipar as férias de seus principais atletas.

“Alguém tem que apagar a luz do Cruzeiro ou do Ceará. Nós vamos entrar em campo para buscar os três pontos”, diz o atacante Luciano. O Tricolor ganhou um desfalque de última hora. O zagueiro e capitão Pedro Geromel não treinou com o restante do grupo ontem e está fora da partida. O motivo não foi oficializado pelo clube. “Eu só sei que o Geromel não joga”, confirmou David Braz, que será o companheiro de Kannemann no setor defensivo. O meio-campo estará reforçado do volante Matheus Henrique, que cumpriu suspensão na vitória sobre o São Paulo. Diego Tardelli também volta a ficar à disposição, mas não deve iniciar o jogo.

A tendência é que Pepê seja mantido por Renato Portaluppi. “Vamos enfrentar uma equipe que vai brigar pelo seu objetivo de sair dessa situação. E nós também temos nosso objetivo de conseguir a melhor colocação possível”, finalizou David Braz.

Cruzeiro desesperado

O Cruzeiro terá novidades na equipe. O técnico Adilson Batista vai utilizar o centroavante Fred desde o início. Além dele, o lateral-direito Edilson também retoma a titularidade. O treinador vai apostar na experiência.

Nos dois trabalhos que comandou antes do duelo, Adilson Batista, o escolhido para "salvar" o Cruzeiro depois da saída de Abel Braga, priorizou a conversa com o elenco. O treinador dialogou com todo o grupo e também com alguns atletas separadamente, casos de Ederson e Fred.

É muito provável, aliás, que o veterano centroavante retome a titularidade. No último jogo, a derrota por 1 a 0 para o Vasco, ele atuou apenas no segundo tempo. Na ocasião, quem começou a partida foi o camaronês Joel. Após o jogo, o treinador elogiou o desempenho de Fred.

Brasileirão 2019 - 37ª rodada

Grêmio

Paulo Victor; Leo Moura, David Braz, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Pepê e Everton; Luciano. Técnico: Renato Portaluppi

Cruzeiro

Fábio; Edílson, Cacá, Leo e Egídio; Ariel Cabral, Henrique, Ederson, Orejuela e David; Fred. Técnico: Adílson Batista

Árbitro: André Luiz Castro (GO)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 05/12, às 19h15min

*Com informações da AE