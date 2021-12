Alisson é anunciado pelo São Paulo após rescisão com o Grêmio

publicidade

O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do meia-atacante Alisson. O jogador, desta forma, deixa o Grêmio oficialmente, após uma temporada contestada na campanha que levou ao rebaixamento tricolor.

Clube e jogador resolveram pendências salariais, que complicavam o fim do contrato, e a saída foi definida ainda na quarta-feira. Os valores, conforme o colunista do Correio do Povo Hiltor Mombach, foram parcelados em 24 vezes, cerca de R$ 150 mil mensais.

Inicialmente, o Santos começou tratativas pelo atleta, mas altos valores esfriaram o negócio. Após a rescisão com o Grêmio, o Tricolor Paulista fez sondagens e acabou chegando a um acerto.

Alisson atuou em 29 partidas pelo Grêmio em 2021, anotando três gols e uma assistência. Desde 2018, foram 10 gols com a camisa tricolor.