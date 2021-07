Alisson comemora novo momento no Grêmio e agradece os elogios de Felipão

publicidade

O atacante Alisson concedeu entrevista nesta segunda-feira e comemorou a série de oportunidades que vem recebendo no Grêmio do técnico Felipão. No sábado, após a vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã, o treinador destacou que ele é um “jogador que todos os treinadores querem” por ser um atleta que se sacrifica para cumprir as orientações táticas e ajudar seus companheiros.

“É um momento bastante complicado depois de ter rompido alguns ligamentos do tornozelo e ter ficado uns três meses parados, voltar e ter a sequência de três jogos. Agradeço a confiança do Felipão e meus companheiros. Estou adquirindo cada vez mais o ritmo, mas estou muito feliz de poder voltar a trabalhar e ficar cada vez mais forte para buscar os meus objetivos”, destacou.

O atacante destacou que foi pego de surpresa com os elogios e prometeu contribuir em campo para devolver ao treinador e aos companheiros a confiança que todos tem no seu futebol. “É o meu trabalho. Dificilmente, vocês vão ver eu reclamando de alguma coisa. Não só aqui, mas no Cruzeiro tive o privilégio de trabalhar com os treinadores que passaram. Dou a vida dentro de campo. Sempre quero dar os 100% dentro das características que eu tenho, iniciando como titular ou não. Quero sempre fazer o melhor”, concluiu.

Ao ser questionado sobre a adaptação do elenco aos pedidos de Felipão, Alisson lembrou que o Grêmio passa por uma mudança na forma de jogador. Se em 2016, o Tricolor mantinha a posse de bola, agora, o novo treinador quer saídas rápidas para atacar os adversários.

“Temos que nos adaptar o mais rápido possível. Não podemos olhar para trás, mas para o futuro. E ele vem conversando com a gente. Até pelo pouco tempo de trabalho que tem para fazer com a gente no campo. Então, é mais na conversa e nos vídeos. Entendemos o que ele pede, mesmo sendo muito rápido a mudança. Prestamos bastante a atenção e damos ao máximo nos treinos para absorver o mais rápido possível e colocar nos jogos. Estamos fazendo isso com muita atenção e foco, como ele vem pedindo para a gente”, concluiu.

O Grêmio realiza às 15h30min o último treino antes do segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra a LDU. A partida está marcada para terça-feira, às 19h15min, na Arena.

