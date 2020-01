Altos salários no grupo pesam em contratações no Grêmio

publicidade

As especulações fizeram o torcedor do Grêmio sonhar com a contratação do centroavante Pedro, ex-Fluminense e atualmente na Fiorentina, da Itália. Na segunda-feira, em entrevista ao Correio do Povo, o presidente Romildo Bolzan Júnior descartou o negócio. Nessa sexta-feira, diante da continuidade das notícias envolvendo Pedro e o Tricolor, a direção gremista voltou a afirmar que não há tratativas em andamento.

Trata-se de um jogador caro, um investimento acima das condições do clube. Além dos valores serem inviáveis (a Fiorentina pagou 11 milhões de euros por Pedro), o Grêmio se depara com um fator complicador na busca por um jogador “extraclasse”: as permanências de Diego Tardelli e André.

Ainda em dezembro, Romildo Bolzan já havia dito que o Grêmio “não tem condições de sobrepor salários”. Os dois atacantes recebem vencimentos polpudos, que somados ultrapassam a casa de R$ 1 milhão por mês.

Esse quadro é levado em consideração na hora de investir em um atacante de renome. Se não chegarem propostas vantajosas, principalmente por Tardelli, a capacidade financeira para trazer reforços para o ataque diminui. “Ele ficando conosco, não teremos condições de trazer outro jogador”, disse o presidente, em dezembro. Se realmente permanecer, o Grêmio vai apostar e dar condições para que ele recuperar o bom futebol.

O mesmo não se pode dizer de André, que perdeu todo o crédito com a torcida. Esse é um atleta que o Grêmio trabalha para colocá-lo em outro clube. Se permanecer, dificilmente voltará a ter chances.

O goleiro Vanderlei está bem próximo de ser anunciado como reforço. Assim como o lateral-esquerdo Caio Henrique. A direção ainda tenta contratar mais um lateral-direito, um meio-campista e um atacante.