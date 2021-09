América- MG vence Athletico-PR e complica a vida do Grêmio

publicidade

O América-MG parece ter aproveitado as duas semanas de treino em razão da parada para as Eliminatórias da Copa do Mundo. No jogo que abriu o segundo turno do Brasileirão neste sábado, o América-MG venceu o Athletico-PR por 2x0, no Independência, em Belo Horizonte. O resultado levou a equipe mineira ao 17º lugar, com 21 pontos, cinco a mais que o Grêmio.

Os paranaenses até foram os primeiros a inaugurar o placar na casa do coelho, mas Bissoli estava impedido, aos 36 minutos da primeira etapa. O América-MG retornaria para o segundo tempo como o grande responsável pelas ações ofensivas do jogo. Logo aos 2 minutos, Felipe Azevedo recebeu cruzamento de Juninho para estufar as redes de Santos. Lucas Kal, aos 24, sacramentou a vitória mineira. O volante apareceu sozinho na área após tabela entre Zárate e Patrick.

A vitória do coelho reforçou o alerta na Arena. Mesmo que vença o Ceará, no domingo, às 11h, o tricolor não tem chance de sair da zona de rebaixamento na rodada. Diante do adversário, o Grêmio tentará sair da penúltima colocação da tabela do Campeonato Brasileiro. Com o novo cenário, tanto América quanto Bahia, primeira equipe fora do Z-4, tem o mesmo número de pontos – a equipe de Salvador joga neste sábado, às 21h, contra o Santos, na Vila Belmiro.