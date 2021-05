Anúncio oficial de Douglas Costa no Grêmio deve ocorrer entre segunda e terça-feira

publicidade

Uma das maiores contratações da história do Grêmio está às vésperas de um anúncio oficial. Depois de um desfecho favorável em reunião com dirigentes da Juventus, Douglas Costa deve ser liberado do seu contrato. Conforme o repórter da Rádio Guaíba Gutiéri Sanchez, detalhes determinam que um anúncio oficial ocorra na segunda ou terça-feira da próxima semana.

Segundo apurou o repórter, jornalistas italianos já dão como certo encerramento do contrato do atleta com a Velha Senhora. Uma dívida do clube com Douglas Costa deve ser perdoada em troca da rescisão.

O que impede uma confirmação imediata são arestas contratuais, questões específicas tanto para formalizar o fim do vínculo na Itália, quanto para assinar o contrato com o Tricolor. Salário e tempo de contrário estão acertados. As cifras variam entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões, com os rendimentos aumentando a partir de cláusulas de produtividade, caso sejam cumpridas pelo jogador.

A possibilidade de um empréstimo foi debatida, pois as partes têm pendências financeiras e essa poderia ser uma solução. No entanto, a tendência é de rescisão amigável. Assim que o acordo for concretizado, o meia-atacante deve assinar um vínculo com o Grêmio até dezembro de 2023.