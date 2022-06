Após 15 anos, Grêmio anuncia retorno do volante Lucas Leiva

publicidade

Depois de suas semanas de conversas, o Grêmio, enfim, anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do volante Lucas Leiva, de 35 anos, que estava livre no mercado desde o final de maio. O jogador assinou com o Tricolor até dezembro de 2023 e retorna ao time após 15 anos com a missão de recolocar a equipe na Série A do Brasileirão.

A apresentação de Lucas ocorrerá no começo da tarde desta segunda, antes do treino do grupo que está agendado para as 15h30min.

Mesmo com proposta superior do Botafogo, o atleta deu preferência ao clube que o projetou para o futebol mundial. Contratado, o volante só poderá atuar a partir do dia 18 de julho, quando a janela de transferências abre para contratações e inscrições.

Caso raro de jogador com poucos clubes na carreira, Lucas esteve presente na Batalha dos Aflitos, em 2005, e deixou o clube em 2007, logo após a final da Libertadores, em que o Grêmio foi derrotado pelo Boca Juniors. No continente europeu, atuou por dez anos num dos maiores clubes da Inglaterra, o Liverpool, deixando a equipe em 2017. Na Lazio, o volante ficou por cinco temporadas e sua postura em campo e liderança rapidamente cativaram a torcida, que lhe prestou homenagens em sua despedida.

Em Porto Alegre, a missão de Lucas será recuperar a autoestima do torcedor gremista, que vem combalida depois de um 2021 de sucessivas derrotas e um rebaixamento irredutível. No G4 da Série B, mas sem convencer em suas atuações, o time vem sendo bastante cobrado pelas arquibancadas e a sinergia entre equipe e torcida está longe da ideal. Sem Lucas, o Grêmio encara o CSA, na quinta-feira, às 21h30min, em Alagoas, visando fincar o pé na zona de acesso.

