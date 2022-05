Após cirurgia no quadril, Kannemann faz seu primeiro treino com bola no Grêmio

publicidade

Kannemann treinou pela primeira vez com bola na atividade do Grêmio desta sexta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. O zagueiro está recuperado de cirurgia no quadril, que foi realizada em dezembro de 2021. Nos últimos dias, o jogador apareceu correndo ao redor do gramado.

O trabalho desta sexta foi ainda sem impacto, segundo a preparação física gremista. Ele será reavaliado ao longo da próxima semana para avançar no estágio de sua recuperação com aprimoramento físico e retomada dos treinamentos com o elenco.

É a primeira atividade deste tipo que o argentino participa desde o procedimento cirúrgico no ano passado. Kannemann ainda não está à disposição de Roger Machado para o confronto contra o Cruzeiro neste domingo, às 16h, na Arena Independência. Porém, a expectativa é de que o defensor possa voltar a atuar ainda no mês de maio.

Enquanto Kannemann aprimora a parte física e técnica, o técnico Roger Machado aproveitou o penúltimo treino antes de viajar a Belo Horizonte para encaminhar a equipe gremista que vai entrar em campo contra a Raposa. A única mudança deve ser a entrada de Diogo Barbosa na lateral-esquerda, já que Nicolas foi expulso na vitória contra o CRB. Edilson e Ferreira seguem foram por lesões musculares.

A provável escalação do Grêmio tem: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Elias e Gabriel Teixeira; Diego Souza.

